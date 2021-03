Suedia suspenda administrarea vaccinului AstraZeneca si asteapta decizia Agentiei Europene a Medicamentului

Autoritatile din Marea Britanie sustin ca masura nu se justifica

Germania, Franta si Italia au declarat luni ca vor opri administrarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca impotriva COVID-19 dupa ce mai multe tari au raportat posibile efecte secundare grave, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat ca nu a fost stabilita nicio legatura de tip cauza-efect."Agentia suedeza de sanatate publica a decis sa suspende utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca pana la finalizarea anchetei Agentiei Europene a Medicamentului cu privire la posibilele reactii adverse", a afirmat agentia intr-un comunicat.Vecinii scandinavi ai Suediei, Danemarca si Norvegia , au raportat cazuri izolate de hemoragii, formare de cheaguri de sange si un numar scazut de trombocite dupa vaccinarea cu AstraZeneca.Agentia suedeza pentru produse medicale a anuntat luni ca a inregistrat 10 cazuri de cheaguri de sange si unul cu nivel scazut de trombocite in randul persoanelor carora li s-a administrat vaccinul AstraZeneca.Phil Bryan, director pentru siguranta vaccinurilor in cadrul Agentiei de reglementare a medicamentelor si produselor medicale din Marea Britanie, a declarat marti, 15 martie, ca organizatia "revizuieste indeaproape" informatiile privind cheagurile de sange aparute la vaccinare in unele tari europene.El a adaugat insa ca dovezile disponibile "nu sugereaza ca vaccinul este cauza". "Cheagurile de sange pot aparea in mod natural si nu sunt neobisnuite", a spus el intr-un comunicat.Peste 11 milioane de doze de vaccin COVID-19 AstraZeneca au fost pana acum administrate in Marea Britanie si numarul de cheaguri de sange raportat dupa administrarea vaccinului nu este mai mare decat cel care s-ar fi produs in mod natural la populatia vaccinata."Oamenii ar trebui sa mearga si sa-si faca vaccinul impotriva COVID-19 cand li se cere acest lucru", a mentionat oficialul citat. Raspunsul sau survine dupa ce Germania, Italia, Franta si Spania sunt tarile care au decis recent sa suspende temporar utilizarea vaccinului AstraZeneca.Datele din studiile clinice ale AstraZeneca, care au implicat 24.000 de persoane, au constatat ca patru dintre aceste evenimente tromboembolice au avut loc la persoanele carora li s-a administrat vaccinul, iar opt au avut loc in grupul placebo care nu a primit vaccinul COVID.Dupa vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca, aceste evenimente nu au avut loc la o rata mai mare decat "rata de fond" asteptata.Autoritatile de la Bucuresti au anuntat luni seara ca vor continua vaccinarea cu serul Astra Zeneca."Cazurile de tulburari de coagulare au aparut la un numar redus de pacienti vaccinati, fara sa depaseasca frecventa raportata in populatia generala nevaccinata. Trebuie avut in vedere ca aceste tulburari au diferite cauze si pot aparea independent de administrarea vaccinului. In prezent, expertii de la nivel european analizeaza cu maxima rigurozitate toate datele disponibile pentru a stabili daca exista o relatie de cauzalitate intre administrarea vaccinului si aceste evenimente", a transmis CNCAV.