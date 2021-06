Suma incredibila platita de o persoana pentru o calatorie in spatiu. Cand va fi plecarea si cu cine va calatori

Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile urmatoare, i-a depasit cu miza sa pe cei circa 20 de concurenti la licitatia finala online ce a durat mai putin de 10 minute.Procesul licitatiei a inceput in luna mai, cu mize care au atins joi 4,8 milioane de dolari. Acesta a fost sambata pretul de pornire pentru vanzarea locului ce va fi ocupat alaturi de alte trei, pe care vor sta fondatorul Amazon, fratele sau, Mark, si inca un turist spatial a carui identitate nu a fost dezvaluita.Miza a crescut repede la 10 milioane de dolari, dupa care participantii au plusat progresiv cu cate un milion, licitatia fiind inchisa cu oferta de 28 de milioane de dolari. Cel care a adjudecat locul va trebui sa plateasca si un comision de 6% casei de licitatii RR Auction.Suma de 28 de milioane de dolari va ajunge la o fundatie creata de Blue Origin pentru incurajarea tinerilor sa se dedice profesiilor stiintifice. Jeff Bezos, care luna viitoare va parasi postul de sef al Amazon , a anuntat la inceputul acestei luni ca va participa la primul zbor uman al rachetei New Shepard.Capsula rachetei, dotata cu opt hublouri, poate gazdui cel mult sase persoane. Racheta va fi lansata dintr-un desert la vest de Texas si capsula se va separa la o altitudine de 75 de kilometri, continuandu-si traiectoria pana la depasirea altitudinii de 100 de kilometri, limita intre atmosfera terestra si spatiu.Pasagerii vor putea apoi pluti in imponderabilitate timp de aproximativ trei minute si privi curbura Terrei. In acest timp, racheta va cobori pentru o aterizare verticala si capsula va initia la randul ei o coborare spre Terra, unde inaintea aterizarii in desert va fi franata de trei parasute mari si retrorachete.