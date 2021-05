Primul summit Biden-Putin urmeaza sa aiba loc la 16 iunie, la Geneva

Acest prim tete-a-tete al celor doi lideri de la instalarea lui Joe Biden la putere intervine intr-o atmosfera de tensiuni puternice intre Washington si Moscova , pe fondul unui schimb de sanctiuni si acuzatii. Summitul urmeaza sa aiba loc in urma unor reuniuni occidentale ale liderilor G7 si NATO , care urmeaza sa sa afiseze un front comun impotriva Moscovei."Liderii vor aborda o serie de probleme urgente, in momentul in care dorim sa facem relatiile intre Statele Unite si Rusia mai stabile si mai previzibile", a subliniat, intr-un scurt comunicat, o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki.Acest anuntintervine in ziua in care opozantul politic rus Aleksei Navalnii a anuntat ca este vizat in trei anchete penale, o crestere a presiunilor, de mai multe saptamani, impotriva miscariisale anticoruptie si sustinatorilor sai.Surse americane insista asupra faptului ca o reuniune cu Putin nu este, in niciun caz, o recompensare a acestuia, ci o modalitate mai eficienta de gestionare a relatiilor intre cele doua tari, care sunt si care urmeaza sa ramana dificila.La aceasta intalnire, Biden intentioneaza sa evoce in mod special regimul lui Aleksandr Lukasenko in Belarus, al carui principal sustinator este Moscova.Belarusul este tot mai izolat, odata cu intrarea in vigoare a unor restrictii vizand spatiul aerian, ca represalii fata de Minsk, acuzat de deturnarea unui avion de linie european cu scopul arestarii unui opozant politic de la bord.Regimul lui Lukasenko, aflat la putere din 1994, este vizat deja de numeroase sanctiuni occidentale cu privire la reprimarea dura a unei contestari fara precedent, in care zeci de mii de oameni au defilat in strada, in 2020, in urma unor alegeri prezidentiale, in august, denuntate drept "trucate" de catre europeni.Tot surse americane precizeaza ca problema controlului armamentului nuclear se va detine un loc important in cadrul discutiilor.Statele Unite si Rusia au prelungit, la inceputul lui februarie, tratatul de dezarmare New START, pe o perioada de cinci ani.Semnat in 2010, acest acord limiteaza arsenalele la un maximum de 1.550 de ogive desfasurate pentru fiecare dintre cele doua tari, reprezentand o reducere de aproape 30% fata de plafonul precedent, din 2002.Programele nucleare ale Iranului si Coreei de Nord, Arctica, modificarile climatice si situatia din Siria se afla, de asemenea, pe agenda acestui summit.Potrivit presedintiei ruse, acest summit urmeaza sa fie consacrat tensiunilor diplomatice dintre Moscova si Washington, scrie Reuters.Cei doi lideri urmeaza sa abordeze, de asemenea, probleme legate de stabilitatea strategica nucleara si alte dosare, inclusiv o cooperare intre Rusia si Statele Unite in lupta impotriva covid-19, si conflcite regionale, precizeaza, intr-un comunicat, Kremlinul.