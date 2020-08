Summit extraordinar al liderilor UE pe tema situatiei din Belarus. "Violenta contra manifestantilor este inacceptabila"

"Poporul din Belarus are dreptul de a-si decide viitorul si de a-si alege in mod liber liderul. Violenta contra manifestantilor este inacceptabila", a scris Charles Michel pe Twitter Videoconferinta liderilor UE va incepe miercuri la ora locala 12:00 (10:00 GMT).Uniunea Europeana a lansat un proces de impunere a sanctiunilor contra oficialitatilor belaruse responsabile pentru fraudele electorale si pentru reprimarea violenta a protestelor care au urmat scrutinului din 9 august.Liderii Celor 27 vor examina, de asemenea, mai multe propuneri de extindere a asistentei pentru Belarus, printre care crearea unui fond pentru victimele reprimarii protestelor, finantarea proiectelor de sustinere a pluralismului media, consolidarea schimburilor de studenti intre UE si Belarus si acordarea unui acces mai facil la piata europeana a fortei de munca pentru lucratorii belarusi.De asemenea, Polonia, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania si Danemarca au solicitat ca UE sa joace rolul de mediator intre Lukasenko si opozitia politica de la Minsk.Belarusul trece printr-o criza de proportii in urma realegerii ca presedinte a lui Aleksandr Lukasenko, care se afla la putere de 26 de ani. Opozitia, care spune ca votul din 9 august a fost fraudat, a anuntat o greva generala in semn de protest, in timp ce liderul de la Minsk invoca rezultatele oficiale ale scrutinului, care ii acorda peste 80% din sufragii.Dupa alegeri, patru seri de proteste au fost reprimate violent de fortele de ordine, cel putin doua persoane fiind ucise si alte cateva zeci ranite. Mobilizarea s-a extins ulterior. Autoritatile belaruse au dat apoi un semnal de recul, ordonand eliberarea a peste 2.000 dintre cele 6.700 de persoane arestate.Duminica, Lukasenko a primit sprijinul Moscovei, un aliat istoric in ciuda tensiunilor recente dintre cele doua tari. (Sursa: Agerpres)