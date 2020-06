Summit UE-China: Dezamagiri, asteptari si avertismente

Ziare.

com

"Asteptam un semnal la cel mai inalt nivel al unei vointe ca China sa-si creasca ambitiile mai ales in protectia investitiilor. Altfel, suntem hotarati sa jucam alta carte, cea a apararii intereselor noastre", a avertizat luni un oficial european de rang inalt.Washingtonul i-a avertizat pe europeni, inainte de summit, ca "Partidul Comunicat Chinez (PCC, unic) vrea sa va oblige sa alegeti" intre Statele Unite si China, a avertizat seful diplomatiei americane Mike Pompeo.Summitul a inceput la ora locala 10.00 (11.00, ora Romaniei) intre reprezentantii UE - presedintii Consiliului Euripean Charles Michel, Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen - si premierul chinez Li Keqiang.O a doua intalnire era prevazuta la ora locala 14.30 (15.30, ora Romaniei), cu presedintele Xi Jinping.Insa nicio declaratie comuna nu este prevazuta, iar chinezii "nu au propus o conferinta de presa comuna", a precizat alt oficial european."China atribuie o mare importanta acestei intalniri si este dispusa sa colaboreze cu UE in vederea obtinerii unor rezultate pozitive", a dat asigurari un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian."Ambitia a fost afisata, anul trecut, sa se incheie un acord cu privire la protectia investitiilor, insa nu am facut progresele necesare", i-a replicat un oficial european de rang inalt."Intram in toiul subiectului, insa mai este drum lung de facut. Ar trebui sa aiba loc o cotitura din partea Chinei si acest este lucrul pe care-l asteptam de la acest summit", a precizat el.Fiecare si-a prezentat asteptarile si ingrijorarile in cadrul reuniunilor pregatitoare. Neincrederea domina si era vizibila sub forma unor avertizari voalate.CAMP DE BATALIEEuropenii sunt ingrjorati de acapararea tot mai mare a Beijingului asupra Hong Kongului, odata cu punerea in dicutie a autonomiei teritoriului si unoratingeri la adresa libertatilor fundamentale.UE a solicitat vineri eliberarea mai multor apatori ai drepturilor omului si a denuntat campanii de dezinformare orchestrate de China cu privire la pandemia covid-19.Europenii sunt totodata dezamagiti de putinele progrese constatate in implementarea de catre Beijing a angajamentelor sale in domeniul modificarilor climatice - prin construirea unor noi centrale pe carbuni.China reprezinta un sfert din emisiile mondiale de gaze cu efect de sera."Daca China nu face nimic, acest lucru este oscuza pentru tri care refuza sa se angajeze", deplnge un oficial european.Statele Unite au iesit din Acordul de la paris de lupta impotriva incalzirii globale.Chinezii sunt ingrijorati, la randul lor, de noua legislatie europeana cu privire la investitiile straine si distantarea UE fata de acestea.Angajat intr-un razboi comercial si politic cu Washingtonul, Beijingul cauta sustinatori. Insa europenii refuza sa se lase antrenati intr-un joc al tensiunilor intre cele doua mari puteri."Europa nu va fi campul de batalie al Statelor Unite cu China", a subliniat duminica comisarul european al Industriei Thierry Breton.Schimburile comerciale ale Chinei cu UE reprezentau 1,5 miliarde de euro pe zi in 2019, potrivit unor date de la CE."Relatia cu China este complexa si ea va ramane complexa", a subliniat seful diplomatiei europene Josep Borrell. Ea trebuie sa fie "fondata pe incredere, transparenta si reciprocitate".Beijingul le-a raspuns printr-un avertisment implicit."China spera ca UE sa implementeze un mediu echitabil, impartial si nedriscriminatoriu" pentru investitii, a declarat ambasadorul chinez la UE Zhang Ming."Capitalul este foarte sensibil si las. In cazul schimbarii vantului, capitalul va vota cu picioarele", a avertizat el."Noi avem nevoie sa continuam negocierile. Avem nevoie de un acord bun si nu suntem acolo. Ne vom acorda timpul necesar", a explicat Comisia Europeana.