Summitul UE: Olanda a blocat negocierile din prima zi a reuniunii Consiliului European la Bruxelles

Prim-ministrul olandez Mark Rutte, care insista ca toate tarile membre UE trebuie sa aprobe unanim acordarea oricaror fonduri de recuperare, a respins o propunere de comprimis facuta de Charles Michel, potrivit politico.eu.Refuzul lui Rutte, impreuna cu o cerere facuta de Olanda si alte tari ca granturile in valoare de 500 de miliarde de euro propuse sa fie reduse cu cel putin 200 de miliarde de euro, l-a facut pe Michel sa declare negocierile inchise pentru prima zi.Contrar pozitiei Olandei, Italia s-a declarat ferm in favoarea unui mecanism mai relaxat de administrare.Sefii de stat si de guverne din Uniunea Europeana au ajuns vineri la Bruxelles pentru prima intalnire fizica de la impunerea masurilor de izolare din cauza pandemiei.Planul de 1.820 de miliarde de euro propus cuprinde 750 de miliarde de euro - initiativa de relansare - si un buget nucleu (Cadrul Financiar Multianual) de 1.074 de miliarde.Unii oficiali si diplomati au anticipat ca discutiile s-ar putea prelungi pana spre dimineata, dar dupa opunerea lui Rutte, Michel a intrerupt negocierile dupa ora locala 23.30.Comisarul european pentru Buget, Johannes Hahn, a scris pe Twitter ca "maine este o alta zi si exista inca sansa pentru un compromis"."Sper ca spiritul european sa primeze in interesul tuturor", a adaugat el.