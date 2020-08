Sunt casatoriti de aproape 80 de ani. Povestea fascinanta a celui mai longeviv cuplu

Casatoriti dupa o prietenie de sapte ani

Cinci copii si 11 nepoti

Julio Sezer, nascut pe 10 martie 1908, a detinut si titlul de cea mai in varsta persoana din lume. Nascuta in 1915, Waldramina va implini 105 ani pe 16 octombrie, scrie News India 24 Live Sora Waldraminei era casatorita cu varul lui Julio. Cei doi s-au cunoscut pentru prima data in 1934 in timpul vacantelor scolare. Sapte ani mai tarziu, la 7 februarie 1941, cei doi s-au casatorit in ciuda nemultumirii familiei lor. Unii dintre prietenii lor comuni apropiati au fost implicati in acest lucru. Potrivit lui Julio si Waldramina, multi ani membrii familiei lor si alte rude nu au fost de acord cu relatia lor. Cu toate acestea, cei doi au reusit mai tarziu sa ii aduca pe toti impreuna.Julio si Waldramina au cinci copii, 11 nepoti si 21 de stranepoti. Stranepotii lor au, de asemenea, 9 copii. Fiul cel mare al lui Julio a murit la varsta de 58 de ani. Potrivit fiicei lui Julio, Aura Cecilia, cei doi se bucura sa vada filme si piese de teatru impreuna. De asemenea, le place sa ia cina cu familia si prietenii. Cu toate acestea, din cauza pandemiei, cei doi nu s-au mai putut intalni cu prietenii si membrii familiei de mult timp.