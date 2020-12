Sursa uriasei explozii din Nashville: o rulota. Politia cauta martori

Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul diminetii, la ora locala 06.30 (12.30 GMT).Pe jos au putut fi vazute bucati de sticla, ramuri de copaci si caramizi, mai multe conducte de apa au fost sparte, iar cateva masini parcate in apropiere au suferit avarii.Cel putin trei persoane au fost transportate la spital cu rani usoare, conform pompierilor citati de media.Cartierul a fost inconjurat de fortele de ordine. FBI si Agentia federala specializata in arme si explozibili participa la ancheta deschisa de politie. Presedintele Donald Trump "a fost pus la curent" cu situatia, a precizat Casa Alba O patrula de politie, care fusese chemata cu putin timp inainte de deflagratie pentru cateva focuri de arma, a remarcat rulota parcata si a considerat-o suspecta, a explicat intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al politiei din Nashville, Don Aaron, fara a oferi mai multe detalii.La fata locului fusesera trimisi artificieri, iar politia i-a evacuat pe locuitorii din cladirile din jur inainte de explozie, a adaugat el. Explozia s-a produs inainte ca echipele de specialisti sa poata interveni.Mai multe echipe de caini politisti au inspectat zona pentru ca politia sa se asigure ca nu mai exista alti explozibili, a precizat Aaron, subliniind ca "nu exista niciun indiciu" privind prezenta altor dispozitive explozive.Fortele de ordine au verificat de asemenea imobilele afectate in cautarea unor eventuale victime.Politia cauta totodata martori, iar mai multe persoane au fost duse la comisariat pentru a fi interogate, a mai declarat purtatorul de cuvant al politiei.Explozia s-a produs in nordul zonei centrale a orasului, in apropiere de turnul AT&T, o cladire emblematica din capitala muzicii country si supranumit 'Batman Tower' din cauza formei sale.Deflagratia a fost resimtita pe o distanta de cativa kilometri.CITESTE SI: