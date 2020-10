Franta: 60 de suspecti de pornografie infantila, arestati

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Dintre cei arestati - care au varste intre 28 si 75 de ani -, patru sunt suspectati si de viol asupra unui minor, a declarat Eric Berot, seful Oficiului central pentru combatarea violentelor asupra persoanelor (OCRVP), care a coordonat operatiunea.Ancheta a fost lansata pe baza informatiilor obtinute printr-un soft american, Child Protection System, care detecteaza in lume conexiunile la retele 'peer to peer', ce permit schimbul de fisiere intre internauti.Lansate cu putin inainte de perioada de carantina nationala, investigatiile au dus la deschiderea a zece proceduri impotriva unor internauti identificati ca au descarcat fisiere cu pornografie infantila.Ancheta a condus la o ampla operatiune de politie, cu participarea a 220 de politisti si 60 de experti in infractionalitate cibernetica.In urma perchezitiilor domiciliare au fost confiscate in jur de 100 de hard-diskuri, 120 de porturi USB, 60 de computere, telefoane sau tablete, dar mai ales sute de mii de imagini si de filmari de pornografie infantila. Printre aceste fisiere au fost descoperite si scene in care erau violati copii.In urma arestarilor, zece suspecti au fost deferiti pana acum justitiei, unul dintre ei fiind condamnat la 10 luni de inchisoare cu executare.