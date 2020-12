Cine este barbatul suspectat c-a provocat explozia din Nashville. Barbatul a murit in deflagratie, afirma autoritatile americane

ADN-ul gasit la fata locului se potriveste celui obtinut din lucrurile lui Warner si rudelor lui, au transmis autoritatile duminica.Douglas Korenski, agent FBI din Memphis, a spus ca anchetatorii au gasit si ca numarul de identificare al masinii care a explodat se potriveste celei detinute de Warner.Inregistrarile video obtinute din sistemul de supraveghere au aratat ca nimeni altcineva nu a fost prezent in apropierea vehiculului, o furgoneta, la momentul exploziei, a mai spus Korenski."Va putem spune ca Anthony Warner este barbatul despre care credem ca este responsabil de aceasta crima oribila", a spus John Drake, seful Departamentului de Politie din Nashville.Donald Q. Cochran, procuror al Middle District din Tennessee, a adaugat ca Warner a fost prezent cand "bomba" a fost detonata si ca a murit in explozie.Oficialii au refuzat sa spuna daca au descoperit ce tip de explozibil a fost folosit. Korenski a declarat ca anchetatorii incearca sa determine motivul pentru explozia care a avut loc pe 25 decembrie, la ora locala 6.30.Politistii care au ajuns la fata locului, aflati in zona dupa ce au fost raportate focuri de arma, au spus ca au auzit un avertisment privind o explozie iminenta venind de la sistemul audio al vehiculului care era parcat in fata cladirii AT&T. Ei au auzit si ca era difuzat cantecul "Downtown" al Petulei Clark. Trei persoane au fost ranite in deflagratie, inclusiv un politist.Mai multi ofiteri de politie au declarat duminica, pentru NBC News, ca, inaintea exploziei, Warner i-ar fi spus unei femei ca are cancer. Nu este clar daca acest lucru este adevarat, femeia nefiind inca identificata, au mai afirmat ei. Un purtator de cuvant al FBI a precizat ca toate aspectele cazului sunt anchetate.Explozia a afectat 41 de firme, inclusiv cladirea AT&T, care a suferit pagube importante. Sistemul apelurilor de urgenta din Nashville a fost, temporar, intrerupt, iar avioanele au fost mentinute la sol pe Nashville International Airport.Citeste si: Israelul a intrat in lockdown a treia oara si a intensificat vaccinarile contra COVID-19