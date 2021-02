Camera Reprezentantilor din SUA a sanctionat-o pe republicana Marjorie Taylor Greene, sustinatoare a teoriilor conspirationiste

Doar unsprezece republicani au votat favorabil, alaturi de democrati, care detin majoritatea in Camera Reprezentantilor si care au denuntat in mod special sprijinul acesteia pentru tezele miscarii conspirationiste QAnon.Inaintea votului, Greene, in varsta de 46 de ani, si-a exprimat parerea de rau."Am putut sa cred lucruri care nu erau adevarate (...) si regret asta", a spus ea.Purtand o masca cu inscriptia "Libertate de exprimare", Marjorie Taylor Greene a afirmat ca "a incetat sa creada" in teoriile conspiratiei inainte de a fi candidata."Acestea au fost cuvinte din trecut" care "nu reprezinta valorile mele", a subliniat ea, acuzand mass-media ca este "la fel de vinovata ca QAnon pentru prezentarea de adevaruri si minciuni care ne separa". O penintenta care, insa, nu i-a convins pe democrati."Niciun membru (al Camerei Reprezentantilor) nu ar trebui sa isi permita sa se comporte ca doamna Greene si sa riste zero consecinte", a declarat numarul doi din tabara democratilor, Steny Hoyer, in cadrul dezbaterii care a precedat votul.Republicanii au sustinut ca Marjorie Taylor Greene nu ar trebui sanctionata pentru declaratii facute inainte de a intra in Congres in luna ianuarie."Nimeni nu sustine cele spuse inainte ca aceasta persoana sa devina membru" al Camerei, a spus liderul republican Kevin McCarthy."Cine este urmatorul?", a intrebat republicanul Jim Jordan, denuntand o "cultura a alungarii".Dupa vot, Liz Cheney, numarul trei al Partidului Republican din Camera Reprezentantilor, a denuntat "un precedent periculos pentru aceasta institutie, pe care democratii l-ar putea regreta atunci cand republicanii vor redobandi majoritatea".