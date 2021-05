Legea controversata pregatita in Rusia. Sustinatorii lui Navalnii ar putea sa fie exclusi definitiv din alegeri

"Prima lectura va avea loc la 18 mai. Este important sa nu se intarzie. Contam pe sustinerea colegilor nostri, pentru ca noile reglementari sa functioneze inainte de viitoarele alegeri" legislative, prevazute in septembrie, a anuntat pe canalul Telegram al Comisiei insarcinate cu amestecuri in afaceri interne, deputatul Vasili Piskarev.Textul ar urma sa se aplice retroactiv. El vizeaza orice persoana care a ocupat un post de conducere intr-o organizatie cu pana la trei ani inainte sa fie calificata drept "extremista".In cazul membrilor, acest termen este de un an.Aceasta initiativa legislativa intervine in contextul in care justitia rusa urmeaza sa examineze, la 17 mai, o cerere a parchetului ca reteaua regionala a Fondului luptei impotriva coruptiei (FBK) al lui Aleksei Navalnii sa fie calificata drept "extremiste".Navalnii, incarcerat din ianuarie, intentiona sa prezinte candidati in alegerile legislative din septembrie sau sa sustina candidati ai altor formatiuni mai bine plasati sa infranga reprezentanti ai Kremlinului. In cazul unei clasari a acestor birouri drept extremiste, ele ar fi interzise de facto, iar membrii lor ar risca sa ajunga dupa gratii.Insa birourile regionale ale lui Navalnii si-au anuntat dizolvarea in aprilie.Aceasta retea a fost introdusa deja, la sfarsitul lui aprilie, pe lista organizatiilor "extremiste si teroriste" a serviciului rus de informatii financiare.Pe aceeasi lista se afla numele a sute de organizatii si persnalitati ruse si straine - inclusiv gruparile jihadiste Al-Qaida si Statul Islamic (SI).