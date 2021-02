Sute de hectare din padurea amazoniana se vand ilegal pe Facebook. Cum sunt incurajate vanzarile terenurilor triburilor indigene

Despadurirea din padurea amazoniana

Unele loturi de vanzare au dimensiuni impresionante, cat 1.000 de terenuri de fotbal, noteaza Digi24.ro Facebook sustine ca este pregatita sa lucreze alaturi de autoritatile locale, insa nu va lua masuri pe cont propriu pentru a opri vanzarile ilegale.Multi vanzatori recunosc ca nu au titlu de proprietate pentru terenul oferit la vanzare, singurul document prin care poti dovedi dreptul de proprietate in Brazilia.Amnistia este unul dintre factorii care incurajeaza vanzarile ilegale de terenuri. Mai multi vanzatori fac lobby pe langa politicieni pentru a-i ajuta sa detina in mod legal terenurile furate.O strategie des folosita este despadurirea unui teren, apoi solicitarea catre politicieni sa ii revoce statutul de zona protejata, avand in vedere ca nu mai indeplineste scopul initial. Ulterior, hotii de pamanturi pot cumpara legal loturile de la guvern, devenind proprietari in acte. Despadurirea in padurea amazoniana din Brazilia a atins maximul ultimilor 10 ani.