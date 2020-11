UPDATE FOTO Sute de moldoveni din diaspora stau la coada pentru a-si vota presedintele. Cozile se intind si pe doi kilometri

Potrivit agora.md, alegatorii sunt mai activi decat la alte scrutine.La unele sectii de votare din Germania s-au format cozi inca inainte de deschiderea sectiilor.Este vorba de orase precum Frankfurt, Kessel si Berlin, unde s-au format aglomeratii si in primul tur, scrie Ziarul de Garda.Cozi s-au format si la sectia de votare organizata la Roma, in Italia, zeci de persoane formand un sir care se intinde pe mai bine de doi kilometri.Si deputatul PAS Radu Marian a postat o fotografie despre care spune ca ar fi facuta in fata sectiei de vot din orasul Kassel, Germania, in dimineata turului doi. Coada s-ar fi format pana la deschiderea sectiei, scrie agora.md.Citeste si: