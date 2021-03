Sute de persoane din Suedia au protestat fata de restrictii, pe fondul pandemiei de COVID-19

Demonstratia nu a fost autorizata. La scurt timp dupa ce protestatarii s-au adunat intr-una din principalele piete din capitala Suediei, fortele de ordine le-au cerut sa se disperseze. Politia a transmis prin portavoci ca, in timpul pandemiei, nu pot avea loc adunari publice mai mari de opt persoane.Protestul a fost pregatit pe retelele de socializare de un grup numit Suedia Libera, ai carui sustinatori sunt critici si sceptici in privinta restrictiilor si informatiilor autoritatilor."Atat de multe persoane din Suedia s-au saturat de aceste restrictii, care sunt nefondate, si vor sa ia o pozitie", a spus unul dintre organizatori, Filip Sjostrom, pentru cotidianul Expressen de la Stockholm.Dupa un timp, multimea a parasit piata Medborgarplatsen din cartierul Sodermalm si a marsaluit spre parcul central Kungstradgarden in spatele unui banner mare pe care era scris 'Pentru libertate si adevar'.Unii protestatari au avut pancarte cu texte care criticau vaccinarile.In Kungstradgarden, politia a reluat apelurile ca multimea sa se disperseze.Treptat, adunarea s-a dispersat, conform imaginilor transmise de televiziuni.Pana vineri, aproximativ 7% din populatia adulta din Suedia a primit prima doza de vaccin, a anuntat Autoritatea Sanitara Publica.In Suedia, tara cu 10,3 milioane de locuitori, s-au inregistrat 684.000 de cazuri de infectare si 13.003 de decese legate de coronavirus.