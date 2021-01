Peste 150 de persoane puse sub acuzare pentru violentele de la Capitoliu: "Lista se prelungeste"

Acuzatii grave aduse unora dintre manifestanti

Samanul QAnon, care a luat cu asalt Capitoliul, se plange ca a fost "pacalit" de Trump

Peste 150 de persoane au fost inculpate de justitia federala pentru rolul lor in violentele de la Capitoliu pe 6 ianuarie, au anuntat marti autoritatile americane, citate de AFP si Reuters.Alte circa 50 fac obiectul punerilor sub acuzare in fata tribunalelor din capitala SUA , a precizat procurorul federal al districtului Columbia, Michael Sherwin, in cursul unui briefing de presa.Acest bilant ar putea creste in continuare, anchetatorii strangand informatii in legatura cu aproximativ 400 participanti la aceasta lovitura in forta. "In momentul in care stam de vorba, lista se prelungeste", a declarat el.Initial, justitia a retinut capete de acuzare destul de simple, ca "intruziune" sau "port ilegal de arme", pentru a avansa repede.Dar acuzatii mai grave, in special violente asupra politistilor, au fost adaugate unor dosare si unele persoane retinute risca pedepse de pana la 20 de ani de inchisoare, a precizat Michael Sherwin.Partizanii lui Donald Trump au lansat un asalt asupra sediului Congresului in momentul in care parlamentarii erau pe punctul de a certifica victoria rivalului sau democrat Joe Biden la prezidentiale.Cinci persoane si-au pierdut viata in cursul acestui atac, printre care un politist ucis de manifestanti si o participanta la revolta impuscata de un agent. In plus, mai multe bombe artizanale au fost descoperite in vecinatatea Capitoliului, in apropiere de sediile Partidului Democrat si Republican.Anchetele asupra faptelor cele mai grave continua, a subliniat procurorul federal.La randul sau, fostul presedinte a fost trimis in proces in fata Senatului care il va judeca in februarie pentru "incitare la insurectie".Saptamani intregi, el a negat infrangerea sa la prezidentiale, prezentandu-se impotriva tuturor evidentelor ca o victima a "fraudelor" masive. Inaintea asaltului, el s-a adresat partizanilor sai cerandu-le sa-si arate "forta", reaminteste AFP. Unul dintre participantii la asaltul de la Capitoliu , cunoscut ca "samanul QAnon", barbatul care a intrat in cladire la bustul gol, purtand pe cap o caciula de blana cu coarne, spune ca a fost "pacalit" de fostul presedinte, pentru ca Trump a refuzat sa-l gratieze dupa ce i-a cerut public acest lucru.Avocatul lui Jake Angeli - Jacob Anthony Chansley pe numele lui adevarat -, cunoscut ca "Samanul QAnon", spune ca clientul sau regreta foarte mult faptul ca s-a lasat pacalit de presedinte si de faptul ca a fost pus in situatia sa ia decizii pe care nu ar fi trebuit sa le ia.