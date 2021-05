Sute de romani de etnie roma au fost retinuti la frontiera dintre Mexic si SUA

Unii dintre cei care au trecut frontiera le-au explicat intr-o engleza stricata politistilor de frontiera americani care i-au prins in apropierea raului ca sunt romani. Zeci astfel de persoane au trecut granita dintre Mexic si SUA, in sudul Texasului, in ultimele saptamani pentru a cere azil, evidentiind originile indepartate ale unora dintre migrantii care au contribuit la faptul ca arestarile la granita din ultimele luni au atins un nivel record in ultimii 20 de ani.Reporteri ai agentiei de presa Reuters au fost in mai multe randuri martori ai traversarii fluviului Rio Grande de catre grupuri de migranti, pe plute, in luna mai. Migrantii cu care au discutat jurnalistii de la Reuters au spus ca au fugit din Romania din cauza rasismului si ca vor sa ceara azil in SUA.Romii sunt cea mai mare minoritate etnica din Europa si au o lunga istorie de excluziune sociala si discriminare, scrie agentia de presa citata.Pe parcursul a trei saptamani, aproape 200 de romani, in grupuri familiale extinse de 10-15 persoane, au traversat granita cu SUA in diferite puncte de-a lungul granitei cu Texasul, potrivit unui fotoreporter Reuters.Agentii politiei americane de frontiera au retinut 2.217 romani pana acum in 2021, un numar mult mai mare decat cei 266 de arestati in 2020 si cei 289 in 2019, conform datelor furnizate de Agentia americana pentru control vamal si protectia frontierelor.Peste 2.000 de romani au trecut granita de sud-vest a SUA in anul 2016. Sosirile actuale sunt pe cale sa fie cele mai numeroase din 2007, cel mai vechi an pentru care sunt disponibile date privind sosirile de migranti.Margareta Matache, director al Programului pentru romi de la Centrul FXB pentru Sanatate si Drepturile Omului de la Universitatea Harvard, sustine ca multi romi au fugit din Romania pentru a scapa de persecutii si conditii economice nefaste, alimentate partial de pandemia de COVID-19.'In prezent, politicile SUA si initiativele politice ofera speranta in politici mai umane si mai juste, inclusiv pentru imigranti', a spus Matache. ' Ei (romii) cauta o viata mai buna intr-un loc in care nu sunt expusi la violenta, discriminare si lipsa de respect', adauga ea.Ministerul de Externe roman nu a raspuns deocamdata la o solicitare de comentariu, mentioneaza Reuters.Agentia UE pentru drepturi fundamentale a constatat intr-un sondaj din 2016 ca aproximativ 80% din aproape 8.000 de romi din noua tari europene traiau sub pragul national de saracie.Nu exista un recensamant oficial al populatiei de romi, care locuiesc in multe tari si care se confrunta de mult timp cu prejudecati in Europa si in lume. Cei mai multi traiesc in Europa de Est, in special in Romania, Bulgaria, Slovacia si Ungaria.Conform presei din Romania, multi migranti romani zboara ca turisti de la Paris la Ciudad de Mexico, intrucat nu au nevoie de vize pentru a intra in Mexic. Apoi, contrabandistii ii duc cu autobuzul la granita cu SUA, unde traverseaza Rio Grande cu barca sau cu pluta, scrie agentia britanica de presa.