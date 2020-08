Svetlana Tihanovskaia a inregistrat un nou mesaj video dupa demonstratia-mamut din Belarus: "Sunt gata sa-mi asum responsabilitatea"

Intr-o inregistrare video din Lituania, tara in care a fugit saptamana trecuta, Tihanovskaia a cerut fortelor de ordine si de securitate sa inceteze sa mai sprijine regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko. Ea a declarat ca, daca vor face acum acest lucru, comportamentul lor din trecut va fi iertat.Inregistrarea video a fost facuta publica in seara zilei de duminica, 16 august, dupa demonstratia uriasa care a avut loc in capitala tarii, Minsk."Mi-ati dat voturile voastre, eu apreciez acest lucru, stiu cu siguranta de ce ati facut asta. Cu totii vrem sa iesim din acest cerc nesfarsit in care am intrat acum 26 de ani. Sunt gata sa-mi asum responsabilitatea si sa actionez in aceasta perioada ca lider national, astfel incat tara sa se linisteasca, sa intre intr-un ritm normal, astfel incat sa eliberam toti prizonierii politici si sa pregatim cat mai curand cadrul legislativ si conditiile pentru organizarea de noi alegeri prezidentiale ", a spus Tihanovskaia.Ea a subliniat ca cel mai important lucru pentru ea este independenta Belarusului. Tikhanovskaya a apelat si la politie si le-a sugerat sa se gandeasca la cine beneficiaza cel mai mult de confruntarea dintre protestatari si oficialii de securitate. "Doar impreuna putem construi o tara pentru viata", a concluzionat Tihanovskaia.