Svetlana Tihanovskaia lanseaza un apel la manifestatii "pasnice" pe strazile Belarusului in acest weekend

'Ii invit pe toti primarii sa organizeze in zilele de 15 si 16 august adunari pasnice in masa in fiecare oras' din Belarus, a spus ea intr-o inregistrare video postata pe online din Vilnius, capitala Lituaniei vecine, unde s-a refugiat la inceputul saptamanii din cauza presiunilor regimului, potrivit anturajului.Tihanovskaia si-a invitat sustinatorii sa semneze o petitie online pentru a cere o renumarare a voturilor si o ancheta oficiala cu privire la controversatul scrutin, conform Reuters.In acest video, care a fost postat pe YouTube, ea solicita, de asemenea, incetarea violentei care a marcat protestele din ultimele zile in Belarus.Ea a denuntat un 'val de represalii sangeroase', calificand situatia drept 'critica' si a chemat 'puterea sa inceteze sa mai faca asta si sa treaca la dialog'.'Belarusii nu-si mai doresc sa traiasca niciodata sub (aceasta) putere', a insistat ea, salutand lanturile umane, adesea compuse din femei imbracate in alb, care s-au inmultit incepand de miercuri in toata tara, precum si numarul tot mai mare de fabrici care intra in greva pentru a cere incetarea represiunii si alegeri libere.Presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, a fost reales duminica trecuta cu aproape 80% din voturi - conform rezultatelor oficiale, dar opozitia denunta un scrutin marcat de fraude masive.Tihanovskaia, fosta profesoara de engleza, a revendicat luni victoria in alegerile prezidentiale din 9 august, desi Comisia electorala i-a atribuit doar 10% din voturi, si i-a cerut lui Aleksandr Lukasenko sa se retraga de la putere.Oamenii au iesit si astazi, 14 august, in numar mare pe strazile capitalei.