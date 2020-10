Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia, acuzata de apel la insurectie, plasata pe lista cu persoane cautate

Svetlana Tihanovskaia, care a fugit in Lituania vecina imediat dupa alegerile prezidentiale contestate de la 9 august, s-a intalnit cu lideri politici europeni si l-a indemnat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sa plece de la putere.Ea a fost plasata, de asemenea, in mod automat pe lista cu persoane cautate de Rusia , in contextul in care cele doua tari fac parte dintr-un bloc regional, precizeaza Ministerul rus de Interne.