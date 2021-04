Un tablou cu nuferi realizat de Claude Monet ar putea fi vandut la licitatie cu 40 de milioane de dolari

Intitulat "Le Bassin aux Nympheas", tabloul a fost descris de casa de licitatii Sotheby's drept "una dintre cele mai emblematice si celebre imagini impresioniste".Pictura, realizata intre anii 1917-1919, face parte din "Grandes Decorations", o serie de tablouri care infatiseaza lacul cu nuferi din gradina artistului, aflata in localitatea franceza Giverny, serie pe care a inceput-o in 1914.Seria de tablouri este inovatoare in ceea ce priveste maniera aproape abstracta in care sunt reprezentate suprafata si reflectiile iazului, marcand o noua directie radicala a picturilor lui Monet dedicate lacul linistit cu nuferi si cuprinzand lucrari cu dimensiuni de doua ori mai mari decat picturile anterioare cu aceeasi tematica.Picturile din perioada tarzie a creativitatii lui Monet sunt considerate o punte importanta intre impresionism si expresionismul abstract, asa cum acesta din urma a fost practicat de cateva generatii mai tarziu de artisti precum Jackson Pollock si Mark Rothko.Pictura lui Monet va fi scoasa la vanzare ca parte dintr-un lot de creatii impresioniste si de arta moderna, in cadrul unei licitatii organizate pe 12 mai. Operele vor fi expuse in Taipei, pe 26 aprilie, dupa care vor reveni in galeriile Sotheby's din New York, unde vor putea fi admirate cu programare incepand cu data de 1 mai."Claude Monet este unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti artisti ai tuturor timpurilor, "Le Bassin aux Nympheas'" reprezinta un exemplu emblematic din apreciata si faimoasa serie a nuferilor", a declarat unui dintre directorii departamentului de arta moderna si impresionista din cadrul Sotheby's New York.Recordul de vanzare al artistului in cadrul unei licitatii a fost in 2019, cand tabloul "Capite" s-a vandut pentru 110 milioane de dolari.