Tablouri din secolul XVII descoperite intamplator in containerul unui popas de pe o autostrada germana

Politia a anuntat ca un barbat in varsta de 64 de ani a descoperit, luna trecuta, picturile in ulei la un popas din apropiere de Ohrenbach. El le-a predat apoi autoritatilor din Koln, informeaza The Guardian.Evaluarea initiala facuta de un expert a concluzionat ca cele doua tablouri inramate sunt originale.Unul este un autoportret al lui Pietro Bellotti (1625 - 1700), ce dateaza din 1665, iar celalalt este un portret al unui baiat realizat de artistul olandez Samuel van Hoogstraten (1627-1678), cu data necunoscuta.Hoogstraten a fost elev al lui Rembrandt in Amsterdam si este cunoscut pentru experimentele cu prisme, potrivit National Gallery din Londra. S-a nascut in Dordrecht si a lucrat si in Haga, Viena, Roma si Londra.Despre Bellotti se cunosc mai putine, dar, potrivit galeriei elvetiene Canesso, acesta a lucrat pentru familii importante din Venetia si Milano.