Filipine: Bilantul taifunului Vamco a ajuns la 67 de morti si 12 disparuti

Typhoon Vamco killed at least 7 people in the Philippines and caused major flooding in Manila.



Streets turned into rivers.



It is the 8th typhoon in 2 months, submerging thousands of homes. Many sought safety on rooftops waiting for rescue boats: "Nothing is left." pic.twitter.com/YYsq3Xx4co - AJ+ (@ajplus) November 12, 2020

Lehi u Bahoza Vamco cadeyen paytexta Filipine birin jer ave



Pisti 11 rojan ji barina barane li bajare Manila ya paytexta Filipine ji ber bahoza Vamco, lehiyeke mezin li wi bajari rabuye u beseke zede ji bajer bin av buye.



📸AFP

Zedetir: https://t.co/Vjw3ueXsOa pic.twitter.com/lkSqwDdrYY - RudawKurdi (@RudawKurdi) November 12, 2020

Scenes today at Kasiglahan Village in Rodriguez, Rizal after homes were submerged by overnight rains brought about by Typhoon Vamco #UlyssesPH



(Pictures for Getty Images) pic.twitter.com/W82jHiXJrr - Kapamilya Online World (@kowalerts) November 14, 2020

Douasprezece persoane erau in continuare date disparute, duminica, in zonele afectate de pe insula principala Luzon, a declarat Mark Timbal, purtator de cuvant al agentiei nationale pentru situatii de urgenta.Majoritatea victimelor au fost inregistrate pana in prezent in regiunea nordica Cagayan Valley, unde echipele de interventie s-au grabit sa vina in ajutorul autoritatilor locale si a locuitorilor, a precizat Timbal.Peste 1,1 milioane de persoane au fost afectate in mod direct de calamitate, printre acestea numarandu-se 370.000 de locuitori nevoiti sa isi evacueze casele, a adaugat purtatorul de cuvant.Vamco a fost cel mai mortal ciclon care a lovit Filipine in acest an.Taifunul a parasit vineri teritoriul Filipine, indreptandu-se spre Vietnam.Fenomenul meteorologic, numit Ulysses pe plan local, a lovit zone care nu isi revenisera inca dupa ce au fost maturate incepand din octombrie de trei taifunuri si o furtuna tropicala.In provinciile nordice Cagayan si Isabela, apele inundatiilor au atins niveluri fara precedent dupa ce un baraj important a cedat in urma ploilor torentiale provocate de Vamco.Precipitatiile care au cazut in provinciile din apropiere au ajuns in raul Cagayan, care a iesit din matca si a agravat inundatiile.Inundatiile incepeau sa se retraga, duminica, permitand echipelor de salvatori sa intervina in ajutorul locuitorilor ramasi blocati in casele inconjurate de ape sau pe acoperisuri.Vamco a fost cel de-al 21-lea ciclon tropical care a afectat Filipine in acest an.Cel mai puternic taifun care a lovit tara a fost Haiyan, care a ucis peste 6.300 de persoane si a condus la stramutarea a alti peste 4 milioane de locuitori, in noiembrie 2013.Citeste si: Peru: Trei morti in cursul manifestatiilor impotriva noului presedinte