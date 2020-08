Taiwan a inregistrat cea mai calduroasa vara din istorie

Intre timp, in ultimele trei luni, Vietnam a beneficiat doar de jumatate din cantitatea medie obisnuita de precipitatii, a indicat departamentul de meteorologie intr-un comunicat.Sistemele subtropicale de inalta presiune din Pacific au fost neobisnuit de puternice in ultimele trei luni, ceea ce a condus la incheierea mai devreme a sezonului ploios de primavara, se precizeaza in comunicat.Taifunurile, care s-au abatut asupra Vietnam in aceasta vara, si-au facut aparitia mai tarziu decat in anii precedenti, au notat meteorologii adaugand ca a fost prima luna iulie in care nu a fost consemnat niciun taifun in partea de nord-vest a Pacificului.Cele sase taifunuri formate in august au fost mai putin intense, a precizat departamentul.Avand in vedere cantitatile reduse de precipitatii din vara, departamentul a indemnat populatia din regiunile centrale si de sud sa economiseasca apa.