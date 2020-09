Taj Mahal isi va redeschide portile in ciuda cresterii numarului de cazuri de COVID-19 din India

"Taj Mahal se va redeschide pe 21 septembrie", a declarat pentru AFP Amit Srivastava, director adjunct in cadrul Ministerului Turismului statului Uttar Pradesh (nord). "Toate protocoalele referitoare la afectiunea COVID-19, precum purtarea mastilor si distantarea fizica, vor fi aplicate".Acesta a precizat ca numarul zilnic de vizitatori va fi limitat la 5.000, in comparatie cu media obisnuita de circa 20.000 de persoane.Taj Mahal, un mausoleu din marmura construit de imparatul mogul Shah Jahan in memoria mult iubitei sale sotii Mumtaz Mahal, decedata in 1631, si-a inchis portile la mijlocul lunii martie din cauza pandemiei de COVID-19.India, a doua tara cea mai populata din lume, cu 1,3 miliarde de locuitori, a depasit luni Brazilia ocupand locul al doilea mondial in ceea ce priveste numarul de cazuri (4,2 milioane), dupa Statele Unite.Taj Mahal este situat in orasul Agra, din statul Uttar Pradesh, unul dintre statele indiene cele mai grav afectate, cu peste 270.000 de cazuri inregistrate pana in prezent.India, care a inregistrat incepand cu luna august bilanturi zilnice record de cazuri, depune eforturi in incercarea de a-si redeschide activitatile, in contextul in care economia sa a fost grav afectata de criza sanitara.