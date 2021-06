Talibanii se pregatesc sa preia controlul Afganistanului dupa plecarea fortelor SUA si NATO

Talibanii profita de retragerea fortelor americane

Guvernul asigura ca armata este capabila sa-i respinga

"Acesti americani aroganti au crezut ca ii pot elimina pe talibani", ironizeaza mollahul Misbah, comandantul insurgentilor din provincia Ghazni, devastata de lupte, din partea central-estica a tarii."Dar talibanii i-au invins pe americani si pe aliatii lor. Si cu voia lui Allah, un regim islamic va fi reinstaurat in Afganistan atunci cand americanii vor fi plecat", sustine un alt reprezentant taliban, care s-a prezentat agentiei de presa franceze drept responsabil pentru sanatatea publica in Ghazni.In timp ce discutiile interafgane, care au debutat in septembrie in Qatar , bat pasul pe loc, talibanii profita de retragerea in curs de desfasurare a fortelor americane pentru a castiga teren.De la lansarea unei noi faze a operatiunilor la inceputul lunii mai, insurgentii au preluat controlul a cel putin 30 din aproximativ 400 de districte.Din moment ce sprijinul aerian american s-a diminuat, fortele afgane se lupta pentru aprovizionarea numeroaselor avanposturi incercuite de talibani, determinand trupele sa-si abandoneze pozitiile, in special in zonele rurale, noteaza AFP.Talibanii au preluat controlul asupra a doua districte din Ghazni, o provincie-cheie situata intre doua rute importante care leaga Kabul de Kandahar (sud), al doilea oras ca marime a tarii.De acum, talibanii sunt prezenti in aproape toate provinciile afgane si incercuiesc mai multe mari orase. Este strategia pe care au aplicat-o in anii 1990 pentru a cuceri aproape intreaga tara si a-si instala regimul, care a cazut dupa interventia americana din 2001.Multora le este teama ca ei pregatesc o ofensiva majora asupra oraselor dupa plecarea americanilor si a aliatilor lor.Guvernul asigura ca armata este capabila sa-i respinga, insistand asupra punctelor slabe ale insurgentilor: lipsa de arme grele si incapacitatea de a rezista loviturilor fortelor aeriene guvernamentale.Dar mollahul Misbah nu se arata ingrijorat . Potrivit lui, victoria va fi de partea talibanilor de indata ce trupele internationale isi vor fi incheiat retragerea - teoretic nu mai tarziu de 11 septembrie - dupa cum a declarat presedintele american Joe Biden "Odata americanii plecati, guvernul nu va mai sta nici macar cinci zile", sustine comandantul taliban, ghidandu-i cu mandrie pe reporterii AFP intr-o clinica capturata de insurgenti ale carei ziduri inca mai poarta urme de lupta."Cand stapanii vor fi infranti, sclavii nu vor mai putea invinge Emiratul Islamic", ia in deradere acesta armata afgana, in timp ce da ordine prin radio.Ministerul afgan al Apararii a refuzat sa faca vreun comentariu cu privire la aceste afirmatii.Potrivit unui purtator de cuvant al talibanilor din Peshawar ( Pakistan ), care se exprima sub rezerva anonimatului, viitorul acestui razboi se va decide la nivel de conducere."Este normal ca comandantii militari sa doreasca sa utilizeze forta", spune el, dar "deciziile sunt luate de cei de la varf, de consiliul liderilor. Si comandantii se vor supune", incearca sa asigure el.In spatele frontului, talibanii administreaza in mod curent zonele pe care le controleaza.Mollahul Misbah gestioneaza de doi ani, cu sprijinul Comitetului international al Crucii Rosii (CICR), prin intermediul Semilunii Rosii, clinica ocupata prin lupte.Locuitorii primesc medicamente si ingrijiri aici. Combatantii talibani raniti sunt, de asemenea, tratati acolo si evacuati rapid pentru a evita atacurile aeriene.Clinica ofera, de asemenea, instruire in acordarea de prim ajutor, de care se ocupa angajatii CICR - care instruiesc totodata si fortele guvernamentale din Ghazni, in conformitate cu carta de neutralitate a organizatiei.Prezenta crescanda a talibanilor in apropiere de Ghazni ridica temeri privind un posibil atac asupra capitalei provinciei. Acest scenariu s-a intamplat deja in 2018, cand bazarul a fost distrus si multi civili ucisi, scrie AFP.