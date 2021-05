O tanara a anulat nunta dupa ce a aflat ca mama ei il tocmise pe viitorul sot: "Era atat de disperata ca eu sa ma casatoresc"

Femeia avea o relatie de doar doua luni, cand iubitul ei i-a propus in mod cu totul neprevazut sa se casatoreasca: "Totul a fost atat de rapid si am fost data peste cap. Nu-mi venea sa cred. Cand s-a lasat pe genunchi, a scos un diamant masiv si m-a intrebat daca vreau, am spus da. Nu aveam nimic de pierdut", a povestit femeia. In plus, barbatul a insistat ca nunta sa aiba loc cat mai curand posibil, deoarece, pretindea el, sunt atat de indragostiti incat nu vedea rostul asteptarii.Mama viitoarei mirese parea foarte bucuroasa sa auda vestea, apoi a inceput sa cheltuiasca sume enorme de bani pentru organizarea evenimentului. Acesta a fost momentul in care tanara a intrat la banuieli. "Mama mi-a cumparat cea mai frumoasa rochie (foarte scumpa) si parintii mei au platit pentru toata nunta. L-am intrebat mereu de ce ai lui nu au platit pentru nimic, dar mi-a spus ca familia mea a insistat si ca ai lui sunt oricum saraci", a povestit ea.Raspunsul viitorului sot i-a trezit insa suspiciuni si mai mari. Nu intelegea cum este posibil ca el sa-si fi permis sa-i cumpere un inel cu diamant daca familia lui ar fi fost, intr-adevar, saraca. Asa ca tanara a inceput sa investigheze."Am facut niste sapaturi pana am gasit magazinul din care mi-a cumparat inelul, asa ca am mers acolo pentru a vedea daca piatra este intr-adevar reala. Vanzatorul mi-a spus ca este unic, ba chiar si-a amintit cand a fost cumparat. Ei bine, se pare ca mama l-a cumparat , nu el. Problema era ca mama a cumparat inelul cu o luna inainte sa-mi cunosc macar logodnicul", povesteste tanara.Intoarsa acasa, fata a inceput sa puna lucrurile cap la cap. Astfel, a ajuns la concluzia ca intreaga poveste de dragoste nu este decat o facatura si ca mama ei a pus la cale totul. "Mama il cunoscuse in prealabil printr-un prieten si l-a platit ca sa iasa la o prima intalnire cu mine, la un restaurant de cinci stele. Mama a platit pentru toate intalnirile mele si bineinteles, pentru nunta mea, pentru ca era atat de disperata ca eu sa ma casatoresc. El in schimb era disperat dupa bani", adauga tanara.Fosta mireasa a decis sa termine imediat relatia cu logodnicul sau si a anuntat toti invitatii ca nunta s-a anulat. Tanara considera ca intregul fiasco are legatura cu o discutie in care i-a recunoscut mamei sale ca ar fi bisexuala, detaliu care celei din urma nu i-a convenit. "I-am recunoscut ca sunt bisexuala cu un an inainte de toate acestea. Ma intreb daca a fost pentru ca era atat de disperata sa ma vada cu un barbat si nu cu o femeie. Acum ma intalnesc cu o femeie minunata, iar eu si mama mea nu mai vorbim", a conchis tanara.