O moarte plina de ghinion. Tanara ucisa pe loc de un sinucigas care a cazut de la etajul noua peste ea

Incidentul a avut loc in orasul San Diego, unde tanara Taylor Kahle se plimba alaturi de partenerul ei pe trotuarul de langa o cladire, moment in care un barbat cu varsta estimata intre 20 si 30 de ani s-a aruncat in gol de la un balcon. "Totul s-a intamplat intr-o fractiune de secunda. Martorii au spus ca barbatul se agatase de o balustrada, pe un balcon al etajului 9, inainte sa isi dea drumul in gol. El a fost declarat mort la spital, dar Kahle a murit la fata locului", au declarat jurnalistilor americani surse din randul anchetatorilor.Familia si prietenii tinerei spun ca aceasta urma sa isi serbeze aniversarea de 30 de ani pe data de 2 mai."Era ca o fiica. Am iubit-o mult. Era uimitoare, mai ales in timpul pandemiei. Iubea oamenii, isi iubea pranzul si iesitul cu prietenii si ii placea sa mearga la concerte si festivaluri. Trecuse cu greu peste moartea mamei sale si incerca sa duca o viata mai buna", a declarat presei sefa lui Taylor Kahle.