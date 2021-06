O tanara cu dizabilitati din Grecia poate sa cante la harpa cu ochii. Tehnologia secolului XXI face lucrurile imposibile sa devina posibile

Tanara, care sufera de paralizie cerebrala, din cauza careia nu poate sa vorbeasca sau sa isi foloseasca mainile, canta la "Eyeharp", un program digital controlat prin privire, ce permite persoanelor cu dizabilitati sa redea muzica, ceva ce nu a crezut niciodata ca va fi posibil."M-am simtit ciudat, nu mi-am imaginat niciodata asa ceva", a descris Alexandra, cu ajutorul unui program de computer pentru generarea vorbirii, momentul in care a testat "Eyeharp" pentru prima data, in locuinta ei din Lesbos, alaturi de creatorul Zacharias Vamvakousis.Informatician si muzician, Vamvakousis a fost inspirat sa creeze acest program dupa ce un prieten al sau, muzician, a fost ranit intr-un accident de motocicleta, cu putin timp inaintea unui concert pe care trebuiau sa-l sustina impreuna."Initial, nu era clar daca el va putea sa isi miste bratele, mainile, si daca o sa mai poata sa cante", a povestit Vamvakousis despre prietenul sau, care canta la lira cretana. "A fost un soc pentru mine si mi-am dat seama ca este nevoie de acest gen de tehnologie", a adaugat el.Tehnologia digitala de urmarire a privirii, utilizata pe scara larga in industria jocurilor pe computer, in domeniul securitatii si in medicina, monitorizeaza miscarile ochilor pentru a indeplini comenzi. Ochiul zaboveste asupra fiecarei note muzicale distantata de celelalte pe o roata de pe ecran si, in medie, poate reda trei pana la patru note pe secunda. Programul poate sa "cante" la 25 de instrumente muzicale.Vamvakousis a declarat ca "n-ar fi niciodata posibil sa se interpreteze muzica in timp real daca acest lucru nu s-ar realiza in mod digital", tehnologia preluand "actiunea reala de atingere a unei corzi".Programul necesita disciplina si concentrare, a adaugat el, deoarece interpretul trebuie sa isi controleze miscarile ochilor, pentru a nu-si indrepta prea repede privirea spre urmatoarea nota.Elevii sai sunt incantati cand isi pot auzi rezultatele eforturilor. "Majoritatea copiilor incep cu sunetul tobei, doar pentru a face zgomot, doar pentru a interactiona cu mediul", a spus Vamvakousis, care a predat programul in scoli pentru persoane cu nevoi speciale din Barcelona , unde a studiat.Potrivit inventatorului, peste 2.000 de persoane au descarcat programul.Din cauza pandemiei, el ofera in prezent lectii online, mai ales copiilor cu paralizie cerebrala, insa programul este conceput, de asemenea, si pentru persoanele cu distrofie musculara, cu membre amputate, tetraplegie sau leziuni ale maduvei spinarii."Am plans, mama ei la fel", a declarat tatal Alexandrei Kerlidou, Anastasios, dupa ce fiica sa a cantat prima oara la "Eyeharp".Alexandra, care doreste sa lucreze in domeniul programarii calculatoarelor dupa ce termina scoala, prefera melodiile populare grecesti si pianul. "Cand sunt trista sau fericita, pun muzica", a spus ea, adaugand ca nu si-ar putea imagina viata fara aceasta.