Tanara palestiniana, impuscata in timp ce incerca sa inchida fereastra casei

Potrivit familiei victimei, tanara a fost ucisa in timp ce incerca sa inchida fereastra casei, la Jenin, pentru a se proteja de gaze lacrimogene.Oficiali palestinieni au acuzat armata israeliana de uciderea tinerei.Un purtator de cuvant al armatei israeliene (Tsahal) a dat asigurari ca militarii nu au tras cu gloante reale in aceaste ciocniri si i-au acuzat pe adversarii lor palestinieni caau deschis focul."Palestinienii au tras cu gloante reale, au aruncat cu pietre si dispozitive explozive catre trupe , care au raspuns cu mijloace de dispersarea revoltelor", a declarat el.Insa locuitori din cartier afirma ca plaestinienii nu au tras cu arme de foc si ca au aruncat doar cu pietre in militarii israelieni.