Tara care va testa apele reziduale pentru COVID-19. Care sunt avantajele acestei masuri

Potrivit unui mesaj publicat online, miercuri, de Ambasada Danemarcei in Romania, mai mult de 350.000 de danezi sunt testati zilnic pentru Covid-19."Guvernul danez vrea sa incerce ceva nou: de la 1 iulie, intr-un proiect pilot va fi testata canalizarea din 20 de localitati. Testarea populatiei va fi efectuata daca apele reziduale arata semne de coronavirus".In cazul in care acest proiect va avea succes, el va fi extins pentru aproximativ 200 de localitati din tara, se mai arata in mesaj, "salvand miliarde pentru platitorii de taxe si milioane de nasuri de la o experienta neplacuta".De la inceputul pandemiei, Danemarca a inregistrat 288.115 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 si 2.521 de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.