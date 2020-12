Tara din UE cu cei mai multi imigranti romani incepe vaccinarea in ianuarie 2021

"In sfarsit vedem uscatul, avem un traseu clar spre un port sigur... Este probabil ca din ianuarie sa inceapa primele vaccinari", a declarat el in Senat.Speranza a afirmat ca guvernul italian are optiunea de a cumpara 202 milioane de vaccinuri anti-COVID19 de la diferite companii si asteapta autorizarea din partea Agentiei Europene pentru Medicamente pentru utilizarea lor.Italia a fost prima tara occidentala in care a aparut noul coronavirus, inregistrand 56.361 de decese asociate COVID-19 de la izbucnirea pandemiei de coronavirus in luna februarie si fiind a doua cea mai afectata tara din Europa in ceea ce priveste numarul de decese, dupa Marea Britanie. Italia a inregistrat pana in prezent 1,62 milioane de cazuri de COVID-19.Personalul medical, persoanele in varsta si cei care traiesc in caminele de batrani vor fi primii vaccinati, a spus Speranza, adaugand ca prima parte a campaniei de vaccinare se va desfasura intre primavara si vara lui 2021.La inceputul lunii noiembrie, Italia a decis sa impuna noi restrictii pentru stoparea celui de-al doilea val de COVID-19, instituind un lockdown partial in zona de nord a tarii si limitand activitatile de afaceri. Numarul cazurilor zilnice a scazut saptamana trecuta, insa guvernul intentioneaza sa limiteze deplasarile de Craciun si Anul Nou pentru a preveni orice noua crestere a numarului de infectari."Intentia noastra este de a limita calatoriile in strainatate si intre regiuni in timpul sarbatorilor de iarna", a declarat Speranza.CITESTE SI: