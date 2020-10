Tara in care in care premierul este si ministru in 17 ministere, si procuror general. Insulele Cook au zero cazuri de coronavirus

Supararile opozitiei

Insulele au autonomie deplina

Nu au fost afectate de pandemie

In afara de functia de premier, Mark Brown este ministrul afacerilor externe, al imigratiei, al finantelor, al energiei si al energiei regenerabile, al politiei si al telecomunicatiilor. Printre altele, el mai detine functii de conducere in sectoare precum resursele marine, mineralele de pe fundul marii si resursele naturale, pensiile si insulele indepartate ale tarii. Brown este, de asemenea, procurorul general al tarii, relateaza Digi 24. Liderul opozitiei, Tina Browne, a declarat pentru Cook Island News ca alocarile tuturor acestor portofolii sunt un semn ca premierul nu are incredere in ministrii cabinetului sau."Noul prim-ministru spune ca estesi apoi isi ofera un uimitor set de 17 portofolii, ceea ce constituie un semnal urias referitor la increderea pe care o are in potentialul colegilor sai de cabinet", a spus Browne, potrivit sursei citate.Se anticipeaza ca in lunile urmatoare primul ministru Brown ar putea delega altor persoane o parte dintre responsabilitatile sale.Insulele Cook sunt o tara insulara situata in Pacificul de Sud, care din punct de vedere politic este o republica parlamentara, parte a Regatului Noii Zeelande. Insulele Cook au autonomie deplina in toate afacerile interne, iar sectorul aparare si cel al afacerilor externe sunt controlate de Noua Zeelanda Toti locuitorii din Insulele Cook sunt cetateni ai Noii Zeelande, iar statul este condus de o regina, explica Digi 24.Avand frontierele inchise luni de zile, pe tot parcursul pandemiei Insulele Cook nu au fost afectate de Covid-19.Brown a spus ca are speranta ca pana in decembrie va putea asigura calatorii fara carantina catre si din Noua Zeelanda. Acest plan exista inca din luna iulie, dar a trebuit sa fie amanat din cauza unui focar de coronavirus din Auckland, Noua Zeelanda.