Tara in care numarul de cazuri de coronavirus a depasit pragul de 4 milioane

Cea mai mare si populata tara din America Latina a raportat o crestere cu 43.773 de cazuri de COVID-19 in 24 de ore, numarul total al cazurilor ajungand la 4.041.638.Alte 834 de persoane au murit din cauza COVID-19, numarul total al deceselor ajungand la 124.614 in Brazilia.Doar Statele Unite au inregistrat mai multe decese si cazuri de infectari cu noul coronavirus la nivel mondial.America Latina este in prezent unul dintre focarele pandemiei de COVID-19 la nivel global.Presedintele brazilian Jair Bolsonaro, care a fost infectat cu coronavirus, a respins impunerea de restrictii si masuri de protectie din motive economice. Joi el a cerut redeschiderea mai multor magazine.