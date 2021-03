Tara vecina Romaniei care inregistreaza o crestere dramatica a numarului de cazuri COVID-19

Noile cazuri detectate in aceasta tara de 7 milioane de locuitori au ajuns la 4.008, iar numarul deceselor la 102, astfel incat numarul total al mortilor de la inceperea pandemiei a crescut la 11.817. Bulgaria este a patra tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare rata a deceselor, cu 157 de morti la un milion de locuitori in ultimele 14 zile.Bulgaria va paraliza timp de zece zile, incepand de luni, orice activitate sociala si o buna parte a celei economice ca urmare a cresterii fara precedent a numarului de contagieri, de spitalizari si de decese asociate COVID-19.De asemenea, in aceasta tara, una dintre cele mai lente in administrarea vaccinurilor din Europa, a fost reluata vineri dimineata imunizarea cu vaccinul de la AstraZeneca, dupa unda verde primita de la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).Pana in prezent aproximativ 4 % din populatie a primit cel putin o doza de vaccin, in total 356.052 de persoane, reprezentand mai putin de jumatate decat media din UE.