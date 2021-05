Tarom a anuntat cand va relua zborurile catre Israel

Cum insa lucrurile tind sa revina la normal, Tarom a anuntat ca va relua cursele incepand cu saptamana viitoare."Luand in considerare evolutia pozitiva a situatiei din #Israel, va informam de faptul ca #TAROM va relua zborurile spre/dinspre 𝗧𝗲𝗹 π—”π˜ƒπ—Άπ˜ƒ, ROT153 si ROT154, incepand cu data de πŸπŸ” 𝐦𝐚𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏.Asa cum am mai mentionat in comunicarile anterioare, #TAROM este in permanent contact cu autoritatile aeroportuare din Israel, operand zboruri spre/dinspre aceasta destinatie conform directivelor si a regulamentelor autoritatilor nationale si internationale.Compania #TAROM regreta neplacerile create pasagerilor (independent de activitatea companiei), asigurandu-va, in continuare, de faptul ca #siguranta pasagerilor primeaza intotdeauna pentru noi!", se anunta in comunicatul companiei.