"Te iubesc, Liban!", transmite in araba Macron pe Twitter

"Te iubesc, Liban ", a scris pe Twitter presedintele Republicii franceze joi seara, in limba araba."Azi, prioritatea este ajutorul, sustinerea populatiei fara conditii. Insa exista exigenta Frantei, de luni de zile, de ani de zile, a unor reforme indispensabile in anumite sectoare", declara Macron in timpul vizitei, citand sectorul electricitatii."Daca aceste reforme nu sunt facute, Libanul va continua sa se prabuseasca", avertiza el.Emmanuel Macron a respins, la BFMTV, orice amestec, apreciind ca actiunea franceza in tara vizeaza "prietenia, ajutorul, exigenta, dar nu (amestecul)"."In calitate de presedinte al Republicii franceze, n-as fi la inaltimea istoriei noastre, a celei a unui popor prieten (...), daca nu am fi fost aici pentru a raspunde urgentei umanitare si a ajuta la construirea unei solutii politice", a declarat el."Ajutati-ne! Revolutie!", i-au cerut mai multi locuitori, la Beirut, liderului francez, in timp ce se plimba in cartierul sinistrat Gemmayze."Poporul vrea ca regimul sa cada!", i-au strigat locuitori din cartier lui Emmanuel Macron.