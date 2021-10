O persoană și-a pierdut viața după ce o telecabină s-a prăbușit în Cehia. Mai mulți turiști au fost evacuați VIDEO

O persoană a murit după ce o telecabină s-a desprins de pe cablu duminică, 31 octombrie, într-o zonă muntoasă din nordul Republicii Cehe.

Mai multe persoane au fost salvate dintr-o altă cabină, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de salvare.

Telecabina către Muntele Jested folosește două cabine, fiecare operată de un membru al personalului.

"O cabină a căzut în timp ce cobora. Era o persoană înăuntru, care, din păcate, a murit din cauza rănilor", a declarat purtătorul de cuvânt Michael Georgiev pentru Televiziunea Cehă.

„Din fericire, cealaltă cabină a rămas la locul ei normal, aproximativ 15 persoane au fost evacuate, au suferit un șoc psihic”, a spus acesta.

Televiziunea Cehă a anunțat că telecabina urma să se închidă o zi mai târziu, luni, pe 1 noiembrie pentru întreținere programată, potrivit Reuters.

Cable car in #Liberec, #CzechRepublic to Jested Tower crashed. Several people reportedly injured. No official statement yet. https://t.co/GbiG8xJzwD