VIDEO Faimosul telescop spatial Arecibo din Puerto Rico s-a prabusit

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD - National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020

Fundatia Nationala pentru Stiinta din Statele Unite a anuntat, pe 20 noiembrie, ca va inchide telescopul de mari dimensiuni de la Observatorul Arecibo din Puerto Rico, punand capat astfel unei perioade de 57 de ani de descoperiri astronomice, dupa ce instalatia fost avariata in urma a doua accidente produse in ultimele luni, informeaza Reuters.Operatiunile din cadrul observatorului, unul dintre cele mai mari din lume, au fost sistate in luna august atunci cand unul dintre cablurile de suport s-a desprins din articulatie, prabusindu-se si provocand o spartura lunga de 30 de metri in discul reflectorizant cu un diametru de 300 de metri, scrie Agerpres.Un alt cablu s-a rupt la inceputul acestei luni, provocand o noua spartura in disc si avariind cablurile din apropiere, inginerii facand eforturi pentru a pune la cale un plan in scopul conservarii structurii avariate.''NSF a ajuns la concluzia ca aceasta avarie recenta la telescopul de 305 metri nu poate fi solutionata fara riscuri in ceea ce priveste vietile si siguranta muncitorilor si angajatilor'', a precizat joi Sean Jones, director adjunct in cadrul Directoratului de Stiinte Matematice si Fizice de la NSF.''NSF a decis sa demareze procesul de planificare a unei dezafectari controlate a telescopului cu un diametru de 305 metri'', a spus Jones.Inginerii nu au stabilit pana in prezent cauza desprinderii initiale a cablului, a precizat un purtator de cuvant din partea NSF.Panoul reflectorizant masiv al observatorului si structura de 900 de tone care atarna la 137 de metri deasupra acestuia, aflate in padurea tropicala umeda din regiunea Arecibo, Puerto Rico, a fost utilizat de oameni de stiinta si de astronomi din diferite parti ale lumii timp de decenii pentru a analiza planete indepartate, pentru a descoperi asteroizi potential periculosi si a vana semne de viata extraterestra.Telescopul a jucat un rol important in detectarea in 1999 a asteroidului Bennu care a trecut la mica distanta de Terra, dupa care NASA a putut sa trimita o sonda-robot pentru a colecta primele mostre de praf de pe suprafata unui asteroid si a le aduce in cele din urma pe Terra doua decenii mai tarziu.O firma de inginerie contractata de Universitatea Central Florida, care administreaza observatorul in numele NSF pentru un contract pe cinci ani in valoare de 20 de milioane de dolari, a conchis intr-un raport catre universitate saptamana trecuta ''ca daca un alt cablu principal se rupe, va fi urmat la scurt timp de prabusirea catastrofala a intregii structuri''.Invocand temeri de securitate, compania a exclus orice efort de a repara observatorul si a recomandat demolarea sa controlata.