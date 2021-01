Scandal in Danemarca din cauza unui serial de animatie. Un barbat cu penisul urias este personajul principal prezentat copiilor

Personajul John Dillermand are un penis iesit din comun. Cu ajutorul lui poate intreprinde operatiuni de salvare, poate picta pereti, arbora un steag si chiar fura inghetata copiilor.Serialul DRTV despre John Dillermand, barbatul cu cel mai lung penis din lume care depaseste provocarile cu ajutorul acestuia, este recomandat copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 8 ani.Programul a starnit o dezbatere legata de ce ar trebui sa contina un program de televiziune pentru copii.Premiera a avut loc sambata, 2 ianuarie. De atunci, numerosi critici au condamnat ideea: "Este acesta mesajul pe care vrem sa il transmitem copiilor in timp ce ne aflam in mijlocul unui urias val #MeToo?", se intreaba scriitoarea daneza Anne Lise Marstrand-Jorgensen.Show-ul a aparut la cateva luni dupa ce prezentatoarea de televiziune Sofie Linde a demarat miscarea daneza #MeToo.Christian Groes, profesor asociat si cercetator la Roskilde University, este de parere ca celebrarea puterii organelor genitale masculine din acest program poate regresa egalitatea. "Perpetueaza ideea standard de societate patriarhala si normalizeaza << cultura de vestiar >> ... care a fost folosita pentru a scuza mare parte din comportamentul nepotrivit al barbatilor. Se vrea amuzant, asa ca este vazut ca inofensiv. Dar nu este. Si asta ii invatam pe copiii nostri".Erla Heinesen Hojsted, psiholog care lucreaza cu familii si copii, a spus ca este posibil ca oponentii show-ului sa gandeasca prea mult anumite lucruri. "John Dillermand vorbeste cu copiii si le impartaseste felul de a gandi - iar copiii gasesc amuzante organele genitale", a spus ea."Show-ul descrie un barbat care este impulsiv si nu e mereu in control, care face greseli - precum copiii -, dar cel mai important, Dillermand indreapta situatia. Isi asuma responsabilitatea pentru actiunile lui. Cand o femeie din serial ii spune ca ar trebui sa isi tina penisul in pantaloni, spre exemplu, el asculta. Ceea ce e dragut. Este responsabil".Hojsted a admis ca momentul ales pentru prezentarea serialului nu este tocmai potrivit si este de parere ca un show despre corpuri ar fi trebuit sa ia in considerare descrierea "diferentelor si diversitatii". "Dar, categoric, nu este un show despre sex".Televiziunea daneza, cunoscuta pentru fortarea limitelor, in special pentru copii, fiind in centrul atentiei pentru programe controversate si in 2012 si 2020, mai difuzeaza un program cu Onkel Reje, figura populara care injura, fumeaza si evita sa se spele."Ce fel de cultura cream pentru copiii nostri daca este OK ca ei sa vada corpuri << perfecte >> pe Instagram - imbunatatite cosmetic sau digital - daca nu << trupuri adevarate >>? ", a mai spus Hojsted.DR a raspuns la recentele critici ca ar fi putut realiza un program "despre o femeie care nu isi poate controla vaginul" si ca cel mai important este ca John Dillermand (barbatul-penis, in daneza, n.r.) le place copiilor.