Televiziunea publica din Suedia interzice TikTok pe telefoanele de lucru, din motive de securitate

"Departamentul de IT al SVT estimeaza ca aplicatia TikTok furnizeaza mai multe informatii (n.r. companiei chineze Bytedance care detine platforma) decat e necesar. SVT a decis ca angajatii nu au voie sa foloseasca aplicatia TikTok pe telefonul lor de lucru", potrivit unui anunt publicat pe site-ul institutiei.Tot in cursul lunii august, radioul public suedez SR a luat aceeasi masura, ofiterul de presa al institutiei sustinand ca TikTok "nu se conformeaza cerintelor de siguranta pe care le avem pentru instrumentele cu care lucram precum telefoanele de lucru".TikTok are aproximativ un miliard de utilizatori la nivel global, majoritatea fiind adolescenti.