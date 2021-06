Televiziunea si radioul public din Belarus au fost suspendate in Europa. Institutiile sunt acuzate ca au difuzat fortat interviuri cu Aleksandr Lukasenko

Motivul suspendarii este legat de difuzarea unor interviuri in mod fortat si care ar fi in favoarea actualului presedinte - Aleksandr Lukasenko.EBU a analizat emisiunile, stirile si interviurile BRTC din ultima perioada si a luat decizia de a suspenda postul public. BRTC va avea doua saptamani la dispozitie pentru a oferi un raspuns in cazul acestei suspendari."Am monitorizat libertatea mass-media in Belarus si le-am solicitat celor de la BTRC, ca membru al EBU, sa sustina valorile noastre fundamentale de libertate de exprimare, independenta si responsabilitate.Am sprijinit public jurnalistii de la BTRC care au protestat impotriva implicarii guvernamentale. De asemenea, am monitorizat activitatea BTRC si am comunicat nemultumirile noastre conducerii institutiei. In ultimele saptamani am fost indignati de difuzarea unor interviuri prin constrangere.Avand in vedere aceste nereguli, consiliul executiv nu are alta alternativa decat sa propuna suspendarea calitatii de membru al EBU pentru BTRC", au transmis cei de la EBU.