Temperatura record inregistrata in Valea Mortii, California: 54,4 grade Celsius

WMO will verify the temperature of 130 grade F (54.4C) reported at Death Valley, California, on Sunday. This would be the hottest global temperature officially recorded since 1931. pic.twitter.com/AOaWHKWVKJ - World Meteorological Organization (@WMO) August 17, 2020

Aceasta temperatura, care urmeaza sa fie verificata, a fost inregistrat de un sistem automat al National Weather Service (NWS), duminica, la ora 15.41 (18.41 GMT).Organizatia Mondiala de Meteorologie, for specializat al Natiunilor Unite, a anuntat ca va verifica informatia. "Ar fi cea mai mare temperatura de pe Terra din 1931", a anuntat organizatia.Situata in desertul Mojaves, la vest de Las Vegas, Valea Mortii ( << Death Valley >> ) detine recordul de temperatura inregistrat pe Terra: 56,7 grade C, in iulie 1913. Mercurul din termometre a urcat pana la 53,9 grade C si in iulie 2013.