Tensiuni fără precedent la frontiera UE. Sute de migranţi se îndreaptă dinspre Belarus spre Polonia. Lituania și-a mobilizat soldaţii VIDEO

Autorităţile poloneze au acuzat luni Minskul că încearcă să declanşeze o confruntare majoră, după ce imagini postate pe social media arată sute de migranţi care se îndreaptă spre frontiera dintre Belarus şi Polonia, transmite Reuters.

Într-o înregistrare video distribuită de serviciul de blogging belarus NEXTA pot fi văzuţi migranţi cu rucsacuri şi îmbrăcaţi în haine de iarnă mergând pe marginea unei autostrăzi.

Alte imagini arată grupuri de migranţi pe marginea şoselei, escortaţi de bărbaţi înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme kaki.

''Belarusul vrea să provoace un incident major, de preferat cu focuri de armă şi victime: potrivit relatărilor media, pregăteşte o provocare majoră lângă Kuznica Bialostocka şi va exista o tentativă la o trecere frontalieră masivă'', a declarat ministrul de externe adjunct Piotr Wawrzyk pentru postul public de radio polonez.

”Informaţii foate îngrijorătoare de la frontieră. Un grup de migranţi s-a adunat în Belarus, în apropiere de frontiera cu Polonia. Ei se îndrepată către frontiera Republicii Polonia. Ei vor încerca să intre în Polonia în masă”, a anunţat într-o postare pe Twitter un purtător de cuvânt al ministrului care coordonează serviciile speciale, Stanislaw Zaryn, postând înregistrări video în care apar sute de migranţi în Belarus.

Just insane videos from the border between Belarus and Poland, where Belarus’ security services seem to have formed up a huge column of migrants and marched them to the border. pic.twitter.com/oFhI6fWQQw — Patrick Reevell (@Reevellp) November 8, 2021

Migranții, conduși de bărbați înarmați

”Informaţii noi arată că grupul se află sub controlul strict al unor belaruşi înarmaţi. Ei decid direcţia în care se îndreaptă grupul”, acuză pe Twitter autorităţile poloneze.

Potrivit unei geolocalizări efectuate de către serviciul de fact-checking AFP, una dintre înregistrări a fost realizată în clădri din Bruzgi, în Belarus, la 1,2 kilometri de frontiera cu Polonia.

Indicatoare de la marginea drumului care apar în înregistrări au înscrsuri în limba belarusă.

Grăniceri belaruşi au confrmat într-un comunicat că, ”în acest moment, un grup mare de refugiaţi, cu bunuri personale, se deplasează de-a lungul autostrăzii către frontiera cu Polonia”.

Ministrul de interne adjunct Maciej Wasik a scris pe Twitter că ''autorităţile poloneze sunt pregătite pentru orice scenariu''.

Autorităţile belaruse au emis o declaraţie care confirmă că un grup mare de refugiaţi se deplasează de-a lungul autostrăzii către frontiera cu Polonia şi că Varşovia dă dovadă de o ''atitudine inumană''. Polonia afirmă că cel puţin şapte migranţi decedaţi au fost găsiţi de partea poloneză a frontierei, existând informaţii neconfirmate despre mai multe victime în Belarus.

Organizaţii umanitare acuză guvernul naţionalist al Poloniei de încălcarea dreptului internaţional de azil prin faptul că resping migranţii înapoi în Belarus în loc să accepte cererile lor de azil. Polonia susţine că acţiunile sale sunt legale.

Premierul Mateusz Morawiecki a scris pe Facebook că ''frontiera poloneză nu este doar o linie pe o hartă, ea este sacră şi pentru ea a fost vărsat sânge polonez''.

Iraqi migrants chanting "German, German" in English at the Poland-Belarus border must be every globalist's wet dream pic.twitter.com/EXkjKxgY5I — Karel Kryptić, male trading person (@GotfrydKarol) November 8, 2021

Lituania a mobilizat soldaţi la frontiera cu Belarus

Lituania a mobilizat soldaţi la frontiera cu Belarus pentru a se pregăti în faţa unui posibil flux de migranţi, a declarat luni ministrul de interne lituanian, Agne Bilotaite, transmite Reuters.

Guvernul va discuta de asemenea o eventuală declarare a stării de urgenţă în zona de graniţă cu Belarusul, a adăugat ea într-o conferinţă de presă.

Autorităţile lituaniene au refuzat să precizeze câţi soldaţi vor fi mobilizaţi şi unde anume vor fi desfăşuraţi, citând motive de securitate.

Uniunea Europeană îl acuză pe preşedintele belarus Alensandr Lukaşenko, care dezminte aceste acuzaţii, de faptul că a orchestrat un val de migranţi şi refugiaţi, provenind în principal din Orientul Mijlociu, care să intre pe teritoriul UE, ca represalii faţă de sancţiuni impuse de către Bruxelles regimului, în urma unei reprimări brutale a opoziţiei.

Migranţi şi refugiaţi declară adesea că au fost obligaţi să traverseze frontiera de către funcţionari belaruşi şi că au fost respinşi apoi pe teritoriul belarus de către autorităţi poloneze.

Cel puţin zece migranţi au murit, până în prezent, în regiune - dintre care şapte de partea poloneză a frontierei, potrivit cotidianului polonez Gazeta Wyborcza.

Polonia a trimis mi de militari la frontieră, a decretat starea de urgenţă la nivel local, a ridicat un gard de sârmă ghimpată şi a aprobat construirea unui zid împotriva migranţilor.

Another footage of a stand-off between Polish services and migrants at the Poland-Belarus border. One person is cutting the border fence with a wire cutter.pic.twitter.com/OCSfA7Fwmn — Status-6 (@Archer83Able) November 8, 2021

NATO denunţă drept ”inacceptabilă” ”tactica hibridă” a folosirii migranţilor

NATO denunţă luni drept ”inacceptabil” felul în care Belarusul ”foloseşte” problema migraţiei, în urma unui aflux de migranţi la frontiera Poloniei, un stat membru al Uniunii Europene (UE) şi Alianţei Nord-Atlantice, relatează Belga.

”Folosirea migranţilor de către regimul (preşedintelui belarus Aleksandr) Lukaşenko ca tactică hibridă este inacceptabilă”, denunţă într-un comunicat un oficial de la NATO, care e declară ”îngrijorat” de această situaţie.

”Suntem îngrijoraţi de recenta escaladare la frontiera dintre Polonia şi Belarus. Îndemnăm Belarusul să se conformeze dreptului internaţional”, avertizează el.

NATO veghează la securitatea statelor sale membre, iar secretarul general Jens Stoltenberg continuă să urmărească îndeaproape situaţia, ”care exercită o presune” asupra a trei state membre - Lituania, Letonia şi Polonia.

