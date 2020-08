Tensiuni in Mediterana: Presedintele turc ii califica drept "lacomi si incompetenti" pe liderii Greciei si Frantei

Aceste declaratii virulente intervin in timp ce Turcia celebreaza duminica Ziua Victoriei, sarbatoare nationala ce marcheaza infrangerea fortelor grecesti de armata lui Mustafa Kemal Ataturk in 1922, in timpul razboiului de independenta turc.Un secol mai tarziu, Ankara si Atena, care isi disputa impartirea imenselor resurse de gaz din Marea Mediterana, fac sa rasune alarmele de razboi , amplificandu-si manevrele navale sub ochii unei Europe ingrijorate."Poporul grec accepta ceea ce risca sa i se intample din cauza liderilor sai lacomi si incompetenti?", a declarat Erdogan in timpul unei ceremonii de inmanare de diplome pentru ofiteri la Ankara."Poporul francez stie pretul pe care va trebui sa-l plateasca din cauza liderilor sai lacomi si incompetenti", a adaugat el.Aceste afirmatii ale presedintelui turc reflecta caracterul extrem de instabil al situatiei din Mediterana la trei saptamani dupa o escaladare declansata pe 10 august de trimiterea unei nave de cercetare turce in apele revendicate de Atena.Intr-un semn de sustinere pentru Grecia, Franta si-a intarit saptamana trecuta prezenta militara in Mediterana de Est. Duminica, Parisul a denuntat "comportamentul de escaladare" (a tensiunilor) al Ankarei."Atunci cand este vorba de lupta, nu ezitam sa dam martiri (...) Problema este urmatoare: cei care se ridica impotriva noastra in Mediterana si Orientul Mijlociu sunt gata pentru aceleasi sacrificii?", a mai declarat Erdogan.Ankara, care se arata inflexibila in fata amenintarilor cu sanctiuni europene, a anuntat sambata noi manevre militare in nordul insulei Cipru.