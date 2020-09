Tensiuni la granita dintre Slovenia si Croatia. Un gard controversat tulbura afacerile din turismul local

"Ruta balcanica" trece, spre exemplu, prin Croatia si Slovenia, iar aceasta a fost una dintre tarile care au ridicat bariere. Decizia de atunci tulbura si acum relatiile dintre cele doua state vecine. Reportajul marca Deutsche Welle a fost difuzat vineri si samabata de Digi24.Raiul traficantilor de persoaneAnul acesta, au fost depistate aproximativ 1000 de treceri ilegale in zona. Politia foloseste inclusiv drone de supraveghere nocturna pentru a urmari activitatile ilegale si a constatat ca majoritatea refugiatilor sunt ajutati de traficantii de persoane. "Cei mai multi migranti ilegal sunt din Afganistan , Maroc, Tunisia , Algeria, Bangladesh si Pakistan ", spune Boris Korasa, seful Politiei din Crnomelj. In Metlika, un mic oras de la granita, parerile sunt impartite in ceea ce priveste gardul de frontiera. "E bine ca l-au construit. Nu mai sunt la fel de multe ... E o masura de protectie", spune o femeie.Valea Kolpei era inainte o zona salbatica si foarte populara in randul turistilor. Veneau pentru drumetii, ciclism si canotaj. Un loc in care se puteau relaxa. Acum parca nu mai e la fel..."Nu este normal sa faci un gard intr-o zona salbatica precum aceasta. E o nebunie. Ceva e in neregula cu un gard intr-un peisaj pitoresc. De parca asta ar salva Europa!" - spune Martin Lindic, antreprenor in turism.O alta granita in Europa. Prima de acest fel din regiune. Guvernul spune ca gardul e temporar, dar nimeni din valea Kolpei nu-l mai crede.