Tensiunile dintre SUA si Rusia au ajuns in spatiu. Ultimatumul dat americanilor de seful agentiei spatiale a Rusiei

"Daca sanctiunile impotriva Progress si TsNIIMash vor fi mentinute si nu vor fi ridicate in viitorul apropiat, problema retragerii Rusiei din ISS va fi responsabilitatea partenerilor americani", a spus directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin, in timpul unei audieri care a avut loc luni in Parlamentul rus, potrivit unei traduceri realizate de NBC."Fie lucram impreuna, caz in care sanctiunile sunt ridicate imediat, fie nu vom lucra impreuna si vom implementa propria noastra statie", a adaugat el.In decembrie, administratia Trump a etichetat JSC Rocket and Space Center Progress din Rusia si Institutul Central de Cercetare JSC al constructiei de masini, cunoscut si sub numele de TsNIIMash, drept companii cu presupuse legaturi militare cu armata rusa. Desemnarea impune companiilor americane sa obtina licente inainte de a vinde catre aceste firme straine.Departamentul de Comert al SUA a inclus, de asemenea, in aceasta categorie Serviciul de Informatii Externe al Rusiei sau SVR, agentia de spionaj de top din Moscova , precum si 42 de entitati rusesti si 58 de companii chineze.Departamentul Trezoreriei SUA si NASA nu au raspuns imediat la o cererea de comentarii din partea CNBC.Lansata in 1998, Statia Spatiala Internationala, sau ISS, serveste drept cel mai mare centru de cercetare stiintifica si colaborare pe orbita.SUA, Rusia, Canada Japonia alaturi de o duzina de tari participante ale Agentiei Spatiale Europene lucreaza in sprijinul ISS.Intr-un interviu recent acordat CNN Business, administratorul NASA, Bill Nelson, a spus ca "nu ar fi bine" daca rusii ar parasi programul."Timp de decenii, de peste 45 de ani [am cooperat cu] rusi in spatiu si vreau ca aceasta cooperare sa continue", a adaugat el.Si in timp ce Rusia a semnalat anterior ca are in vedere retragerea din program pentru a dezvolta o statie spatiala proprie, ISS reprezinta mai bine de doua decenii de colaborare stransa intre Washington si Moscova.