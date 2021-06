Tensiuni intre SUA si China inaintea summit-ului de la Bruxelles. Secretar general al NATO: "Conducatorii guvernului chinez nu ne impartasesc valorile"

Conducatorii Guvernului chinez "nu ne impartasesc valorile", denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington , cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters.Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la 14 iunie la Bruxelles, la care urmeaza sa participe si Biden, a anuntat luni, in fata presei, la Casa Alba , secretarul general al NATO.NATO valideaza abordarea lui Joe Biden cu privire la Rusia in cadrul unui summit cu omologul sau rus Vladimir Putin , prevazut la 16 iunie la Geneva, anunta Stoltenberg.