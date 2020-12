Tentativa de incendiere a Bisericii Tuturor Natiunilor din Ierusalim. Un suspect a fost arestat

"Unitatile de politie au arestat un barbat de 49 de ani care a turnat lichid inflamabil in interiorul bisericii", a anuntat purtatorul de cuvant al politiei israeliene, Micky Rosenfeld, intr-un comunicat, fara a face alte precizari.Potrivit unui purtator de cuvant al Bisericilor de pe Pamantul Sfant, Wadie Abou Nassar, suspectul este "un evreu ortodox". "Ii multumim lui Dumnezeu pentru stingerea rapida a focului", a subliniat el intr-un comunicat, indemnand politia sa ancheteze "serios" asupra incidentului si evocand posibile "motivatii rasiste".Potrivit unui purtator de cuvant al pompierilor, care a precizat ca au fost trimise patru echipaje la fata locului, "din fericire focul nu s-a propagat in toata biserica", insa fumul s-a raspandit peste tot in interiorul ei.Bancile din biserica au fost innegrite de fum, potrivit unui fotograf al AFP.Biserica din Ghetsimani, denumita si "Basilica Agoniei", este construita la poalele Muntelui Maslinilor din Ierusalimul de Est, in sectorul palestinian al Orasului Sfant, ocupat si anexat de Israel . Biserica este construita pe locul unde, potrivit religiei crestine, Iisus Hristos a fost capturat.Presedintia palestiniana, cu sediul la Ramallah in Cisiordania ocupata, a condamnat un "atac terorist plin de ura" si a tras la raspundere Israelul pentru "atacurile comise impotriva palestinienilor, locurilor lor sfinte si proprietatilor lor", potrivit agentiei Wafa.Citeste si: VIDEO Cum arata primul sens giratoriu de sub Oceanul Atlantic. O sosea conecteaza subacvatic doua orase din Insulele Feroe