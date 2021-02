Haos in Haiti. Presedintele Jovenel Moise sustine ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat: "Visul acestor oameni a fost sa-mi ia viata"

Aceasta "tentativa de lovitura de stat" implica un judecator al Curtii de Casatie si un inspector general al politiei nationale haitiene, a detaliat ministrul justitiei, Rockefeller Vincent, intr-o conferinta de presa.In total, au fost arestate 23 de persoane, a precizat la randul sau premierul Joseph Jouthe in fata presei."Au contactat ofiteri de politie cu rang inalt de la Palatul National a caror misiune era sa-l aresteze pe presedinte, sa-l aduca in aceasta cladire la Petit Bois (locul arestarii lor in capitala) si sa faciliteze instalarea nou presedinte provizoriu care ar fi asigurat tranzitia", a detaliat seful guvernului.Premierul tarii aflate intr-o criza profunda a adaugat ca, printre documentele confiscate, se afla discursul pe care judecatorul prevazuse sa il pronunte pentru a deveni acest nou presedinte provizoriu, intr-un regim de tranzitie.Mai devreme in cursul diminetii, Jovenel Moise a explicat ca autorii loviturii de stat esuate au atentat la viata sa."Ii multumesc responsabilului care se ocupa de securitatea mea la palat. Visul acestor oameni a fost sa-mi ia viata. Slava Domnului, nu am vazut asta. Acest plan a fost distrus", a declarat Moise.Seful statului haitian a vorbit de la scara avionului pe aeroportul din Port-au-Prince, inconjurat de sotia sa si de Joseph Jouthe. Apoi a zburat spre statiunea Jacmel, pentru deschiderea carnavalului.Directorul general al politiei nationale, Leon Charles, a precizat ca au fost confiscate bani si arme, inclusiv doua pusti de asalt M14, un mini Uzi, trei pistoale de 9 mm si mai multe macete.Opozitia politica a contestat energic scenariul tentativei de lovitura de stat prezentat de autoritati."Nu realizezi o lovitura de stat cu doua pistoale, trei sau patru pusti", a comentat pentru AFP avocatul Andre Michel. El a subliniat ca Jovenel Moise "a ales calea represiunii politice"."Daca nu mai este presedintele tarii, nu mai putem vorbi despre o lovitura de stat", a afirmat opozantul.Moise sustine ca mandatul sau in fruntea tarii din Caraibe dureaza pana la 7 februarie 2022.Dar aceasta data este denuntata de o buna parte a populatiei haitiene, potrivit careia mandatul de cinci ani al lui Moise se incheie cu un an mai devreme, chiar duminica, 7 februarie 2021.Acest dezacord de data a aparut din faptul ca Jovenel Moise a fost ales in cursul unui scrutin anulat pentru frauda, apoi reales un an mai tarziu.